Автору ютуб‑канала «Трэцi Рэгiён Беларусь» предъявили обвинения в оскорблении Лукашенко и представителей власти

Автору ютуб-канала «Трэцi Рэгiён Беларусь» Олегу Коновалову предъявили обвинения в оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК), сообщает «Гомельская Вясна».

Как уточняют правозащитники, ранее Коновалова уже обвинили в разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и создании «экстремистского формирования» (часть 1 статьи 361-1 УК)

Коновалова задержали 4 января. В видео МВД он рассказал, что проживает в Киеве, а в Беларусь приехал на праздники. Судя по записи, поводом для задержания послужил комментарий во «Вконтакте», оставленный пользователем под именем «Олег Гомель».

«Прикончили мразоту лукашистскую. Сдохла сука в мучениях. Желаю каждому лукашисту сдохнуть таким образом», — говорится в сообщении.

21 января МВД признало «Трэці Рэгіён Беларусь» экстремистским формированием.

На момент публикации канал насчитывает 375 подписчиков. В нем публиковались видео с акций протеста в Беларуси и митингов в Киеве. Последнюю видеозапись опубликовали 20 августа 2021 года.