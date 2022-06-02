Правоохранительные органы возбудили 80 уголовных дел из‑за хищений автомобилей беларуских дальнобойщиков в Украине

Правоохранительные органы возбудили 80 уголовных дел по фактам хищений автомобилей беларуских дальнобойщиков в Украине. Об этом изданию Sputnik рассказала глава пресс-службы ведомства Анжелика Курчак.

«По состоянию на 1 июня возбуждено 80 уголовных дел по фактам 121 хищения автомобилей у белорусских граждан на украинской территории», — сообщила она.

По словам Курчак, более 40 уголовных дел возбуждены за разбои, 30 — за грабежи, 6 — за кражи и одно — за вымогательство. Нанесенный ущерб оценили в 39,5 миллионов рублей, уточнила глава пресс-службы.

Она добавила, что ведомства собирают документы о похищенных автомобилях и грузах, а также анализируют данные об их перемещении.

«Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод про действующие на территории Украины многочисленные вооруженные организованные группы, которые путем бандитизма завладевают чужим имуществом», — отметила Курчак.