Организаторы сообщили о переносе концерта Басты в Минске; против него выступали провластные активисты

Организаторы концерта Басты в Минске, запланированного на 5 июня, сообщили о его переносе.

«Новая дата концерта сейчас согласовывается и будет объявлена позже! Все ранее купленные билеты действительны! Менять их не потребуется», — говорится на сайте Kvitki.by.

«Бчбшная мазня» и «плевок в лицо». Как провластные активисты и пропагандисты борются за отмену концертов и выставок

Ранее против концерта Басты в Минске выступали провластные активисты и сотрудники государственных телеграм-каналов.

6 апреля телеграм-канал «Ваши сливы» написал пост по поводу предстоящего выступления музыканта: «Что забыл в нашей столице рэпер Баста, который в 2020 году топил за госпереворот и писал посты в поддержку экстремистов?».

11 мая сотрудник СТВ Григорий Азаренок написал: «Если концерт Басты пройдёт в Минск-арене это будет означать одно: такие решения у нас принимает какой-то змагар. Он поддерживает госпереворот, попытку убийства Президента, санкции».