КГБ завершило расследование дела о заговоре Федуты, Зенковича и Костусева с целью захвата власти

Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата власти, сообщает «Белта» со ссылкой на ведомство.
Всего в деле пятеро обвиняемых:
Подробностей обвинения в КГБ не сообщили.
Всех обвиняемых задержали в апреле 2021 года. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.
После начала расследования КГБ озвучивало, что в деле девять обвиняемых: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Проходящего в итоге обвиняемым Дениса Кравчука в этом списке не было.