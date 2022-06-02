КГБ завершило расследование дела о заговоре Федуты, Зенковича и Костусева с целью захвата власти

Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата власти, сообщает «Белта» со ссылкой на ведомство.

Всего в деле пятеро обвиняемых:

Американского адвоката Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК);

Политолога Александра Федуту и главу партии БНФ Григория Костусева обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);

Бухгалтера Ольгу Голубович и дальнобойщика Дениса Кравчука обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Подробностей обвинения в КГБ не сообщили.

Всех обвиняемых задержали в апреле 2021 года. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

После начала расследования КГБ озвучивало, что в деле девять обвиняемых: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Проходящего в итоге обвиняемым Дениса Кравчука в этом списке не было.