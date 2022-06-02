Министерство экономики Тайваня запретило поставлять в Беларусь и Россию некоторые виды чипов

Министерство экономики Тайваня объявило список стратегических высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Беларусь и Россию, сообщает издание Digitimes.

Под запрет попадают микропроцессоры или микросхемы с любым из следующих свойств: скорость работы достигает 5 гигафлопс и выше, а арифметическая логическая единица имеет ширину доступа 32 бита или более; тактовая частота превышает 25 МГц; наличие более одной шины данных или инструкций или одного последовательного порта связи, обеспечивающего прямое внешнее соединение между параллельными микросхемами со скоростью передачи данных 2,5 Мб/с.

Под запретом микросхемы с более чем 144 выводами и отдельные виды оборудования для изготовления полупроводниковых пластин.

Беларусь попала под ограничения, так как она может помочь России импортировать микропроцессинговую технику, пишет Digitimes со ссылкой на Министерство экономики Тайваня.

Полупроводниковое оборудование стало основной категорией экспорта оборудования Тайваня с точки зрения стоимости экспорта, составив 32,0% от общей стоимости экспорта в 2021 году, при этом основными рынками сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США, отмечает издание.