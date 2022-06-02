Суд над жителем Молодечно с четвертой стадией рака сделали закрытым; его обвиняют по пяти статьям УК

Суд Вилейского района сделал закрытым процесс над жителем Молодечно Павлом Кучинским с последней стадией рака, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кучинского обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), двух судей (статья 391 УК) и сотрудника милиции (статья 369 УК), а также в угрозах Лукашенко (статья 364 УК) и судье (статья 389 УК).

Как уточняют правозащитники, до того, как сделать процесс закрытым, на суде успели зачитать обвинение. Согласно нему, Кучинский с июля по октябрь 2021 года написал больше десяти оскорбительных комментариев в телеграм-чате «Молодечно для жизни. Чат».

.Потерпевшие по делу — Александр Лукашенко, начальник РОВД Молодечненского района Вадим Пригара, судья Молодечненского района Инна Кохановская, помощник командира взвода ППС Молодечненского района Филистович и заместитель начальника ГУБОП Михаила Бедункевича.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

В суд вызвали свидетелей — мать и родственницу обвиняемого. Они отказались давать показания против близкого человека. В то же время в качестве свидетеля заявил себя дедушка Павла Иван Кучинский.

Гособвинитель Андрей Жуковский заявил ходатайство о продолжении судебного заседания в закрытом режиме, поскольку могут быть разглашены персональные данные участников процесса, а также озвучены сведения, унижающие потерпевших. После перерыва судья Константин Колядов поддержал ходатайство. Далее разбирательство проходит в закрытом режиме.

По информации правозащитников, Павла Кучинского задержали 26 января. Изначально родственникам сообщили, что он задержан на трое суток, однако позже выяснилось, что он будет находиться под стражей до суда.

«Родственники ездили в Боровляны за бумагами о том, что ему необходимо лечение, постоянные обследования и его нельзя держать в таких условиях, писали в прокуратуру и администрацию Лукашенко — но ничего не помогло», — пишут правозащитники.

Близким, уточняет «Вясна», удалось добиться того, чтобы Кучинского отвезли в Боровляны на обследования, по итогам которого выяснилось, что его состояние здоровья ухудшилось, начался воспалительный процесс. Когда мать Кучинского привезла результаты обследования следователю с просьбой оказать помощь, та ответила, что Кучинский не жалуется на здоровье и что родственники своими действиями задерживают процесс.