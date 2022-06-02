Силовики задержали водителя медпомощи за «экстремистские» татуировки, среди которых «Русский военный корабль, иди нахуй»

Телеграм-канал ГУБОП сообщает о задержании жителя Минска за «экстремистские» татуировки. Как пишет ведомство, фото мужчины в бот канала прислали подписчики.

ГУБОП опубликовал фото татуировок задержанного, среди них: «БТ убивает», «Русский военный корабль, иди нахуй», «Не быць скотам», «Погоня», свинья в форме полицейского с надписью ACAB и другие.

В «покаянном видео» житель Минска рассказывает, что работает водителем медпомощи, а в августе 2020 года участвовал в митингах.

«На моем теле набиты татуировки протестного и экстремистского характера. Обязуюсь в ближайшее время свести лазером», — говорит задержанный.