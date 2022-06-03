Адвокатку из Минска задержали за слив персональных данных сотрудников милиции

ГУБОП опубликовал видео с задержанной адвокаткой юридической консультации №2 Московского района Минска; против нее возбудили уголовное дело о разжигании вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК). Видео появилось в телеграм-канале ГУБОП.

Внешне женщина на видео похожа на адвокатку Анастасию Лазаренко. На видео юристка говорит, что задержана по подозрению в сливе персональных данных сотрудников милиции. В посте ГУБОП уточняет, что Лазаренко передала личные данные силовиков в «экстремистские» телеграм-каналы.

«Сливала своих соседей, коллег, судей и всех тех, с кем пересекалась в своей практической деятельности», — пишет канал.