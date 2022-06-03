В шестой пакет санкций против России попал беларуский банк; его планируют отключить от SWIFT

Евросоюз принял шестой пакт санкций против России и Беларуси за вторжение и поддержку войны в Украине; один из беларуских банков планируют отключить от SWIFT, сообщает прессс-служба ЕС.

Санкции ЕС касаются в том числе трех российских банков и одного беларуского — их планируют отключить от системы SWIFT . В сообщении пресс-службы он назван как Belarusian Bank For Development And Reconstruction (Беларуский банк развития и реконструкции). Банк с похожим названием есть в Беларуси, но он попал под санкции в марте и его отключили от SWIFT.

В новый пакет санкций, вероятно, попал «Белинвестбанк». Его полное название — беларуский банк развития и реконструкции.

Исправлено в 12:03. Изначально в новости было указано, что санкции против «Банка развития» ввели только в феврале. На самом деле их ввели еще и в марте — тогда же банк отключили от системы SWIFT.