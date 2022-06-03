ОНТ: Лукашенко в разговоре с генсеком ООН потребовал выгружать в портах товары из Беларуси в обмен на транзит украинского зерна

Александр Лукашенко созвонился с генсеком ООН Антониу Гутерришем и выставил условие, при котором он согласится на транзит украинского зерна через Беларусь, пишет в своем телеграм-канале телеканал ОНТ.

По утверждению канала, Лукашенко обсудил с Гуттеришем вывоз зерна с территории Украины и заявил, что Беларусь готова пропускать его транзитом через Беларусь в балтийские порты, но выставил условие: эти порты должны быть открыты и для беларуских товаров.

«При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси», — пишет ОНТ о подробностях разговора.

Антониу Гутерриш предложил взять паузу в несколько дней, чтобы обсудить этот вопрос с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок украинского зерна.