Футбольный блогер Евгений Савин рассказал, что в Беларуси против него возбудили уголовное дело

Футбольный блогер Евгений Савин, который ведет канал "Красава", рассказал в интервью «Новой газете. Европа» о заведенном против него в Беларуси уголовном деле.

«Недавно мой юрист рассказал, что на меня завели уголовное дело, по которому мне грозит до 5 лет лишения свободы. Так что в Беларусь мне дорога закрыта», — сообщил Савин. Номер статьи, по которой заведено дело, блогер не назвал.

В 2021 году он выпустил ролик про Беларусь, в котором показал беларуских спортсменов, которые пострадали после протестов 2020 года. Кроме того, в ролике говорилось об истории фаната из Молодечно Никиты Кривцова, которого в августе 2020 года нашли в лесу повешенным.