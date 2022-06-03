Лишенного адвокатской лицензии Андрея Мочалова будут судить по делу о подделке документов

Суд Ленинского района Минска рассмотрит уголовное дело против бывшего адвоката Андрея Мочалова, обвиняемого по делу о подделке, изготовлении, использовании либо сбыт поддельных документов (часть 1 статьи 380). Заседание назначено на 6 июня, указано в расписании на сайте Верховного суда.

Андрей Мочалов подтвердил «Медиазоне», что его будут судить. Дело рассмотрит судья Татьяна Шотик.

Правозащитный центр «Вясна» утверждает, что Мочалова будут судить за то, что год назад, в июне 2021, он пришел на судебное заседание в качестве адвоката по недействительному удостоверению. О том, что его лишили лицензии, юрист, по его словам, узнал на том же заседании — по делу своей подзащитной Ольги Синелевой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. Судья сказала Мочалову, что он был лишен лицензии еще в мае.

«Было ожидаемо, что меня могут лишить лицензии. Около месяца назад дисциплинарная комиссия рассматривала мое дело, но итоговое решение принимает совет коллегии, куда меня не пригласили и даже не уведомили, что было такое заседание, а также какое решение было принято. О лишении права на работу я узнал сегодня во время судебного процесса, коллегия направила по факсу уведомление в суд, в итоге процесс был приостановлен», — рассказывал Мочалов.