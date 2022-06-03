СК передал прокурору дело против витеблянина, обвиняемого в сливе личных данных 1,5 миллиона беларусов

Следственное управление УСК по Витебской области предъявило 35-летнему работнику витебского расчетно-кассового центра обвинение в «сливе» данных 1,5 миллиона беларусов и передало дело прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Витеблянина обвиняют в незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), подготовке людей к участию в действиях, грубо нарушающих порядок (часть 2 статьи 342 УК), публично оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), руководстве «экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и обучении людей для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК).

По версии следствия, витеблянин с июля 2020 года до задержания в ноябре 2021 года публиковал в «экстремистских» телеграм-каналах и чатах скопированные из рабочей информационной системы данные силовиков, должностных лиц и их родственников.

Кроме того, считает СК, витеблянин был администратором «экстремистского» телеграм-канала, призывал к насилию над силовиками и участию в «массовых беспорядках», а также оскорблял Лукашенко и председателя ЦИК.