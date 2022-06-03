Евросоюз ввел санкции против главы ЦИК, «Белтелерадиокомпании», Григория Азаренка и Людмилы Гладкой

Евросоюз ввел санкции против главы ЦИК Игоря Карпенко, «Белтелерадиокомпании», сотрудника телекангала СТВ Григория Азаренка и сотрудницы газеты «СБ. Беларусь Сегодня» Людмилы Гладкой. Это следует из опубликованного Европейским журналом списка.

Также в список попали бывший руководитель ГУБОПиК Андрей Паршин, сотрудник канала ОНТ Игорь Тур, генеральный директор «Беларуськалия» Игорь Головатый, два сына предпринимателя Алексея Олексина, сербский бизнесмен Боголюб Карич, сотрудник Белтелерадиокомпании Андрей Сыч, начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев, судья гомельского суда Николай Доля.

Среди компаний, попадших под санкции «Беларуськалий», «Беларуская калийная компания», «Интер Тобако», «Нафтан», табачная фабрика «Неман», «Белтаможсервис», и"Белкоммунмаш».