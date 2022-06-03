Осужденная к шести годам колонии россиянка Софья Сапега дала интервью бывшей сотруднице RT Екатерине Винокуровой. Разговор опубликовало издание «Ярновости», с которым сотрудничает Винокурова.

Вопросы были переданы через адвоката Сапеги. В интервью она описывает условия содержания как «приемлемые», но жалуется на то, что получила всего три письма от родителей.

Ранее 3 июня Александр Лукашенко высказался о возможной передаче Сапеги в Россию. «Жалко девчонку, — сказал он. — Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая».

23 мая Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем — пара летела из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту.

6 мая суд признал девушку виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконный сбор информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК). Кроме того, в пользу потерпевших с Сапеги взыскали компенсацию морального вреда на сумму в 167 500 рублей и госпошлину в 7 488 рублей по гражданским искам. Суд проходил в закрытом режиме.

Через три дня Роман Протасевич рассказал, что расстался с Сапегой и опубликовал фото со свадьбы, на котором лицо невесты было заретушировано. После задержания он признал вину в организации массовых протестов и дал интервью госканалу ОНТ, а позже объявил о сотрудничестве с провластной организацией «Системная правозащита».