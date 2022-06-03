ГУБОП задержал владельца минского караоке-бара «Шум», сообщило ведомство в своем телеграм-канале. Статья по которой задержан мужчина не уточняется.

По словам владельца бара, он задержан за «размещение в фейсбуке фотожабы» с шариками и свастикой. На видео некоторые слова задержанного заглушены.

В социальных сетях мужчина подписан как Алексей Ральф. В фейсбуке у него есть рисунок, на котором изображены два шарика с российским и украинскими флагами. На первый нанесена нанесена свастика и надпись «крымнаш». Шарик с российским флагом говорит «Фашизмнипрадьот!» после чего застревает в воротах.

Также Ральф говорит, что был зарегистрирован в Плане Перамога.