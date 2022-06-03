В Волковыске милиция задержала подозреваемого в убийстве местного жителя в уличной драке

В районе Волковыска в ночь на 3 июня милиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 28-летнего местного жителя ножом во время уличной драки, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняют в ведомстве, в задержании подозреваемого участвовали как местные милиционеры, так и их коллеги из УВД и областного ОМОНа.

31 мая о происшествии в Волковыске сообщило местное издание «Волковыск.by». В результате драки во дворе дома на улице Панковой, 13, от ножевого ранения погиб 28-летний местный житель Виталий Грещик.

По инормации сайта, драка произошла в воскресенье 29 мая. Согласно ориентировке местного РОВД, предполагаемый убийца Грещика — 30-летний Руслан Кузнецов.

Издание публиковало видео драки, на котором видно как мужчина с обнаженным торсом избивает палкой двух других мужчин, неподвижно лежащих на траве. Женщина за кадром кричит и требует, чтобы он прекратил это делать. Вскоре мужчина с палкой уходит, и девушка с камерой подходит к одному из лежащих, замечая, что у него слабый пульс, но он «вроде бы дышит».

Как сообщал «Волковыск.by», второй мужчина, которого били палкой, «тоже получил тяжелые травмы». Что стало причиной конфликта — неизвестно.