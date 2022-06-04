Суд признал «экстремистскими материалами» сайты и соцсети фондов BYSOL, By_Help, Media Solidarity и еще четырех проектов

Суд Партизанского района Минска признал «экстремистскими материалами» ряд соцсетей оппозиционных проектов, в том числе Nexta, By_Help, BYSOL и другие. Информация об этом появилась в Республиканском списке экстремистских материалов.

1 июня суд признал «экстремистскими» ютуб-каналы проекта Nexta, а также его страницы в твиттере, фейсбуке, инстаграме и «Вконтакте». Ранее в списке «экстремистских материалов» значились только телеграм-каналы проекта и его логотип.

Также суд Партизанского района признал «экстремистскими» сайт и социальные сети фонда солидарности By_Help и фейсбук-страницу его основателя Алексея Леончика, фонда Media Solidarity Belarus, фонда BYSOL и страницы в соцсетях его основателей Андрея Стрижака, Ярослава Лихачевского и Алексея Кузьменкова.

Кроме того, в список внесли сайт и соцсети проекта «Беларуcам.рl», проекта о новостях из Беларуси на английском Voices from Belarus и инстаграм-страницы его руководителей Марии Забары и Александры Зверевой.

Суд признал «экстремистским» и приложение Digital Solidarity, в котором собирают «проверенные фонды, сборы и инициативы, действующие в интересах перемен в Беларуси». Кроме сайта и соцсетей проекта, в список внесли и само приложение из магазинов приложений App Store и Google Play.

В декабре 2021 года МВД признал все перечисленные выше проекты, их сайты и соцсети, а также соцсети их основателей и руководителей «экстремистскими формированиями».

25 мая стало известно, что суд Ленинского района Гродно признал «экстремистскими материалами» «Медиазону.Беларусь» и наши соцсети. Информация об этом появилась в Республиканском списке экстремистских материалов.