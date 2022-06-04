Суд в Польше оправдал беларуского беженца, которого обвинили в незаконном пересечении границы

3 июня суд в Бяла-Подляске оправдал брестчанина Виталия, которого обвинили в незаконном пересечении границы, и двух его знакомых, которые встретили его на польской стороне границы, сообщили юристы Ассоциации правового вмешательства, помогавшие беженцу.

Как уточняют журналисты, суд сослался на Женевскую конвенцию, которая запрещает преследование беженцев за незаконное пересечение границы. Также судья отметил незначительность социального вреда от действий Виталия и его знакомых. В результате судья оправдал всех троих обвиняемых.

Брестчанина Виталия обвиняли в незаконном пересечении границы Польши (часть 2 статьи 264 польского УК), а его знакомых, которые встретили Виталия после пересечения границы, — в организации перехода.

По рассказам журналистов, в Бресте Виталий работал предпринимателем, а после выборов 2020 года присоединился к протестам и стал одним из местных лидеров. Вместе с другими активистами он печатал листовки и делал протестные надписи в городе. Его предупредили о возможном задержании, он скрылся, а вскоре после этого, 11 ноября 2020 года, к нему домой пришел ОМОН.

Затем Виталий, по его словам, пять месяцев скрывался в Беларуси, а в марте решил сбежать в Польшу и попросить там убежище. В марте брестчанин переплыл Буг. На территории Польши он связался со знакомой семейной парой, которая забрала его на машине. Практически сразу их задержали пограничники. Всех троих привезли в отделение в Тересполе и, как утверждает беларус, держали там 11 часов без еды и воды.

Силовики возбудили уголовное дело. За следующие 9 месяцев 2021 года брестчанин получил статус беженца, а его жена и дети также перебрались в Польшу. Виталий также рассказывал, что его знакомый — таможенник, и до результатов суда его отстранили от работы.