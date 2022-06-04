На границе России и Беларуси застрял автобус с визовыми туристами, их не выпускают без паспортов

На выезде из России в Беларусь застрял автобус с беларусами, которые подавали в Москве документы на получение шенгенской визы и оставили в консульстве свои паспорта, сообщает «Зеркало» со ссылкой на читателя.

Вечером 3 июня в редакцию обратилась Елена. Она поехала в «визовый тур», организованный агентством viza5.by. Кроме нее, в автобусе едут еще около 40 человек, все они подались в Москве на испанскую мультивизу.

Сопровождающая заверила клиентов, что по полученным в консульстве копиям документов с отметками группу пропустят на границе в Беларусь — по ее словам, на этот счет есть некое постановление.

На российском погранпереходе «Красная Горка» визовых туристов отказались пропускать без оригинальных документов. Группа попробовала проехать через погранпункт «Рудня», однако там выяснилось, что никакого постановления, позволяющего законно пересечь границу по полученным бумагам, не существует — беларусы не имеют права вернуться домой без паспорта.

Елена рассказала журналистам, что пограничники пропустили только туристов с ID-картами, а остальную группу после четырех часов ожидания ночью в лесу возле границы повезли в смоленскую гостиницу. «Что дальше — непонятно. У многих нет денег», — рассказывает Елена.

Она отметила, что за услуги визового агентства каждый клиент заплатил 440 рублей, а также были сопутствующие расходы — страховка, средства на счету, необходимые для открытия визы (1700 евро), визовые сборы и прочее.

Также, по словам собеседницы, никакого договора с агентством у клиентов нет: «Как-то все радостно ринулись, быстро заплатили и поехали. Только сейчас все опомнились», — говорит Елена.