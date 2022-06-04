Группу визовых туристов смогла вернуться в Беларусь из России; турфирма «задействовала всевозможные каналы»

Автобус с беларусами, которые подавали в Москве документы на получение шенгенской визы и оставили в консульстве свои паспорта, смог вернуться в Беларусь, сообщил блогу «Отражение» глава центра визовых услуг viza5.by Артем Жадан.

По его словам, фирма начала возить клиентов в Москву за визами около полутора месяцев назад, и проблем до этого не возникало — в ФСБ России компании отвечали, что сотрудники на границе пропустят людей, понимания ситуацию. При этом центр визовых услуг просил своих клиентов сделать нотариально заверенную копию паспорта, которую следует взять в поездку.

«А вчера возникла ситуация, когда ребята из погранслужбы были категоричны и сказали: "Нет, не пропустим". Сопровождающие объясняли ситуацию, но пограничники были непреклонны», — рассказывает Артем.

Автобус ездил на разные погранпереходы, но пройти их не получалось. В результате ситуацию удалось решить, но глава фирмы не уточняет, как именно. По его словам, центр «задействовал всевозможные каналы».

Также он отрицает, что часть людей прошли границу самостоятельно с ID-картами и что у клиентов нет договоров с турфирмой: «Это клевета. Нельзя стать нашим клиентом не заключив с нами договор оферты. Может не читали его просто, но это ваши проблемы».

Кроме того, фирма перестанет возить людей в Москву за визами до стабилизации ситуации.

В ночь на 4 июня появилась информация, что автобус с визовыми туристами не может вернуться из России в Беларусь, так как пограничники требуют у туристов оригиналы паспортов, которые находятся в консульстве.