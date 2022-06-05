Суд в Минске арестовал тиктокершу, записывавшую антивоенные видео, на 14 суток за «неповиновение должностному лицу»

Суд Центрального района Минска арестовал 23-летнюю тиктокершу и повара минского кафе Underdog Марию Ващилову на 14 суток по обвинению в неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). Ее осудили 31 мая — об этом «Медиазоне» рассказала родственница тиктокерши.

По ее словам, блогерку задержали 30 мая на работе — ГУБОП сообщил о задержании 1 июня. В телеграм-канале ведомства говорилось, что ее задержали за участие в митингах в 2020 году.

«Ещё один поварёнок занялся не своим профильным делом, как итог — сама же навлекла на себя беду, возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Белоруссии. Задержанная из той категории заблудших, у которых 9 августа всё было спонтанно и протесты ж были мирные», — написал канал ГУБОПа.

На смонтированном видео, прикрепленном к посту, девушка рассказывала, что «в 2020 году участвовала в несанкционированных митингах с перекрытием дороги», вела аккаунт в тиктоке «в поддержку Украины» и с «оскорбительными высказываниями в адрес высших должностных лиц».

Родственнице блогерки ничего не известно об уголовном деле против Ващиловой.

«Медиазона» отыскала аккаунты задержанной девушки в соцсетях. Она вела аккаунт в тиктоке с ником mashutakrasotka — на момент написания новости у него 630 подписчиков. В инстаграме девушка рассказывала, что в марте 2021 года отбывала 25 суток ареста за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (часть 3 статьи 24.23 КоАП). В телеграм-канале «Списки Окрестина» сохранилась информация об аресте девушки с таким же именем и фамилией.

В последнее время силовики все чаще задерживают пользователей тиктока. В начале мая за антивоенные видео и участие в протестах задержали другую тикток-блогерку. Примерно в то же время задержали и таксиста, который записывал тиктоки о забастовке водителей. В конце апреля ГУБОП отчитался о задержании троих студенток за тиктоки с цитатой Лукашенко о «нападении на Беларусь», однако «принял решение не ломать им судьбы и оставить на свободе».