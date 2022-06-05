Силовики задержали минчанина, который в 2020 году рассказал об избиении сотрудниками ОМОН

3 июня силовики задержали бывшего директора ивент-агентства «КРОНА» Сергея Гуня на даче, сообщается на его странице в фейсбуке.

«Известно пока лишь, что он в ИВС в Сеннице. Предварительно по 342 статье», — говорится в сообщении.

В октябре 2020 года Гунь рассказал изданию «Зеркало» об избиении силовиками. По словам задержанного, 12 октября он ехал по улице Притыцкого и снял на видео сотрудников ОМОН, которые позже обогнали его.

«Выскочили 10 человек с дубинами в черных костюмах, разбили окно моей машины, начали избивать. За 5 минут я потерял сознание, потому что больше терпеть организм не мог. Когда я очнулся, я оказался уже во Фрунзенском РОВД», — вспоминал минчанин.

Он добавил, что сотрудники милиции нашли в его машине несколько топоров, которые тот коллекционирует.

«Как я понял, мне хотят пришить организацию массовых беспорядков, так как у меня в машине лежали два топора», — сделал вывод минчанин.

4 февраля 2021 года Гуня задержали по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1) и неповиновении должностному лицу (статья 23.4 КоАП). Минчанин рассказал Deutsche Welle, что четыре дня держал сухую голодовку: 8 февраля его освободили, присудив штраф в размере 30 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии (статья 24.23 КоАП).