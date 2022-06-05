Deschide: пограничная полиция Молдовы задержала украинского депутата Евгения Яковенко по запросу Беларуси

Пограничная полиция Молдовы задержала депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко по запросу Беларуси, сообщает издание Deschide со ссылкой на спикера генерального инспектората пограничной полиции Молдовы Раису Нович.

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал изданию, что Беларусь обвиняет депутата во взяточничестве и коррупции — это и стало причиной внесения Яковенко в базу розыска Интерпола. Сейчас депутат находится в СИЗО, пишет Deschide.

Яковенко избрали депутатом Верховной Рады в 2019 году по избирательному округу №52 (Донецкая область). На выборах он представлял партию «Батьківщина», но сейчас является внефракционным.