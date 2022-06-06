Судья постановила закрыть процесс над активистами инициативы «Буслы ляцяць»

В Минском городском суде начался процесс по делу активистов инициативы «Буслы ляцяць» Алексеем Иванисовым, Алексеем Гамезой, Максимом Библисом, Андреем Будаем, Александром Муравьевым и Александром Сидоренко, пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривает судья Анастасия Попко. Она постановила вести процесс в закрытом режиме.

В зависимости от роли каждого из обвиняемых им инкриминируют грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), участие в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), акт терроризма в отношении государственного деятеля (часть 1 статьи 359 УК), умышленное повреждение чужого имущества (часть 1 статьи 218 УК), разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), призывы против к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Согласно версии обвинения, 4 марта 2021 года активисты облили краской машину судьи Борисовского района и пробили в ней колеса; один из участников группы в период с 14 по 15 марта 2021 года повредил шины автомобиля, принадлежащего сотруднику республиканского СМИ; 8 апреля того же года обвиняемые бросили камень в окно квартиры, где проживал сотрудник минской прокуратуры с ребенком; в начале июня участники группы повредили систему видеонаблюдения во Фрунзенском районе Минска.

В середине мая этого года КГБ внес нескольких фигурантов этого дела в список лиц, причастных к террористической деятельности — это Андрей Будай, Алексей Гамеза, Алексей Иванисов и Александр Муравьев. В ноябре 2021 года Верховный суд признал террористической организаций объединение «Супраціў», куда входит инициатива «Буслы ляцяць».