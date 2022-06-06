Экс‑доцентку МГЛУ Наталью Дулину арестовали на 15 суток за «мелкое хулиганство»

Суд арестовал экс-доцентку МГЛУ и активистку забастовочного движения на 15 суток, передает телеграм-канал Координационного совета.

Как пишет КС, Дулину задержали еще 3 июня за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП). Суд отклонил ходатайство экс-доцентки о просмотре записей камер наблюдения, приняв к сведению показания свидетеля, в качестве которого выступил сотрудник милиции.

Наталью Дулину осудили по административному делу третий раз за год. В апреле суд Ленинского района Минска арестовал ее на 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). Ранее экс-доцентка отбыла 15 суток ареста за участие в антивоенной акции 27 февраля.

В октябре 2020 года Наталью Дулину уволили из МГЛУ за участие в университетской забастовке. В университете она работала на кафедре итальянского языка.