Директору газеты «Белорусы и рынок» предъявили обвинение в разжигании вражды; он заключен под стражу в СИЗО

Директору газеты «Белорусы и рынок» Константину Золотых предъявлено обвинение в разжигании вражды, соединенном с насилием или совершенным должностным лицом, пишет БАЖ.

По инкриминируеемой статье Золотых грозит до 10 лет лишения свободы. Он заключен под стражу в СИЗО.

18 мая Золотых и бухгалтера «Белорусов и рынка» Юлию Кохно задержал КГБ, а главреда газеты Андрея Александровича допросили в том же ведомстве. К вечеру Кохно и Александровича освободили. По словам жены Золотых, в тот день у него дома прошел обыск — силовики конфисковали ноутбук и средства связи. Позже обыск проводили в офисе издания. Сейчас он опечатан.