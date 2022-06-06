Силовики провели обыск в доме бывшего дипломата Валерия Цепкало

Силовики провели обыск в доме бывшего дипломата и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, сообщает телеграм-канал «Ник и Майк».

«Дом был разгромлен. Выбиты входная и межкомнатная двери, выбиты окна, уничтожена мебель, повреждены трубы, в результате чего цоколь был затоплен и вода продолжает течь. Также были разбиты кровати, в том числе две детские, занавески вместе с карнизами содраны, разбита посуда, вырваны розетки, разбита сантехника и плитка», — описал изданию «Наша Ніва» нанесенный ущерб Цепкало.

Бывший дипломат Валерий Цепкало в 2020 году объявил об участии в президентских выборах, но ЦИК не зарегистрировал его, забраковав тысячи подписей. Позже на Цепкало завели уголовные дела по статьям о взятке и призывах к причинению вреда нацбезопасности, но еще до этого он уехал из Беларуси.