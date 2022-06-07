Прокурор запросил 21 год колонии для жителя Буда‑Кошелево, обвиняемого в убийстве пятимесячного сына

Гособвинитель запросил 21 год колонии для 32-летнего жителя Буда-Кошелево, обвиняемого в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 139 УК). Об этом сообщает издание «Гомельская правда» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По информации СК, в декабре 2021 года обвиняемый с ребенком поехал в педиатрическое отделение Буда-Кошелевской больницы. Заболевший мальчик не давал отцу уснуть — мужчина начал бить ребенка, а утром обнаружил, что младенец мертв.

Судмедэкспертиза постановила, что смерть ребенка наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком мозга.

Как пишет «Гомельская правда», обвиняемый не признавал свою вину и пытался убедить следствие в том, что ребенок умер в результате несчастного случая. Сначала житель Буда-Кошелево утверждал, что младенец сам ударился о металлический каркас кровати, а после сказал, что ребенок упал с кровати и начал плакать, за что получил пару «успокоительных» ударов по лицу, передает издание.