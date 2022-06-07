МВД признало «экстремистским формированием» проект «Беларуская Рада культуры», его сайт и аккаунты в социальных сетях, указано в списке на официальном сайте ведомства.

Проект запустили в октябре 2020 года под названием «Беларускі фонд культурнай салідарнасці», позднее его переименовали в «Беларускую Раду культуры».

«Работа БРК направлена ​​на сохранение беларуской культуры (поддержка артистов, исполнителей, артистов и арт-менеджеров), развитие новых творческих проектов, объединение культурного сообщества и популяризацию национальной культуры в мире. Также своей ролью Рада видит формирование социального влияния на развитие культуры в будущем», — сообщается на официальном сайте организации.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже несколько десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.