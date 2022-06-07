Главред «Новага Часу» Оксана Колб признала вину в участии в акции протеста 16 августа 2020 года, передает «Новы Час».

Ранее издание со ссылкой на родственников главреда сообщало, что Колб предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Минсктранс выдвинул против главреда «Новага Часу» иск на сумму 5 980 рублей 11 копеек. Колб признала иск частично, поскольку находилась на проезжей части «буквально несколько минут».

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о рассмотрении протокола следственных действий и письменных доказательств в закрытом режиме, пишет издание.

По информации «Новага Часу», в здание суда не пустили представителей посольств Швеции, Чехии и Германии.

Оксану Колб задержали 20 апреля. Как рассказывали ее коллеги, силовики пришли в квартиру журналистки «со щитами и кувалдами», а близким Колб сказали, что забирают ее на допрос в СК. Позже она позвонила родственникам и рассказала, что ее задержали на десять суток и перевели в ИВС.

Это не первый раз, когда силовики приходили с обысками к сотрудникам газеты или задерживалиих. 19 октября 2021 года они провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У журналиста конфисковали всю технику. 20 октября утром перестали выходить на связь главный редактор газеты Оксана Колб и ее заместитель Сергей Пульша. Позже стало известно, что в квартире Сергея Пульши прошел обыск. После силовики вместе с ним приехали в редакцию. Вскоре Сергея Пульшу и Оксану Колб освободили. С них взяли подписку о неразглашении.

В конце октября в Беларуси и за границей перестал открываться сайт газеты — он был заблокирован по решению Мининформа. После блокировки сайт газеты переехал на адрес novychas.online.

Обновлено 13:17. Добавлена информация «Новага Часу» об иске Минсктранса, рассмотрении письменных доказательств и протокола следственных действий в закрытом режиме и отказе в посещении заседания представителям посольств Швеции, Чехии и Германии.