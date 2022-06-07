Жителя Молодечно с четвертой стадией рака приговорили к 5 годам колонии

Суд Вилейского района приговорил жителя Молодечно с последней стадией рака Павла Кучинского к 5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Cуд над Кучинским проходил в закрытом режиме. Судья Константин Колядов признал молодечненца виновным в в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), двух судей (статья 391 УК) и сотрудника милиции (статья 369 УК), а также в угрозах сотруднику милиции (статья 364 УК) и судье (статья 389 УК). Суд постановил выплатить компенсацию морального ущерба двум сотрудниками милиции: 1 500 рублей начальнику РОВД Молодечненского района Вадиму Пригару и 1 000 рублей помощнику командира взвода ППС Молодечненского района Геннадию Филистовичу.

По информации правозащитников, Павла Кучинского задержали 26 января. Изначально родственникам сообщили, что он задержан на трое суток, однако позже выяснилось, что он будет находиться под стражей до суда.

«Родственники ездили в Боровляны за бумагами о том, что ему необходимо лечение, постоянные обследования и его нельзя держать в таких условиях, писали в прокуратуру и администрацию Лукашенко — но ничего не помогло», — пишут правозащитники.

Близким, уточняет «Вясна», удалось добиться того, чтобы Кучинского отвезли в Боровляны на обследования, по итогам которого выяснилось, что его состояние здоровья ухудшилось, начался воспалительный процесс. Когда мать Кучинского привезла результаты обследования следователю с просьбой оказать помощь, та ответила, что Кучинский не жалуется на здоровье и что родственники своими действиями задерживают процесс.