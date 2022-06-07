Молдова отказалась выдать Беларуси задержанного украинского депутата Евгения Яковенко

Модовская генпрокуратура отказалась выдать Беларуси задержанного украинского депутата Евгения Яковенко, сообщает издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Причины отказа в экстрадиции обусловлены статусом этого лица как члена Верховной рады Украины, победившего на выборах в 2019 году в Донецкой области, на спорной территории, пострадавшей от вооруженного вторжения, в контексте геополитической ситуации в регионе», — отметили в прокуратуре.

Молдавское ведомство подозревает, что в случае экстрадиции Яковенко в Беларусь у него не будет шанса на справедливое судебное разбирательство. Прокуратура также распорядилась отпустить украинского депутата.

5 июня пограничная полиция Молдовы задержала депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко по запросу Беларуси. Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал, что Беларусь обвиняет депутата во взяточничестве и коррупции — это и стало причиной внесения Яковенко в базу розыска Интерпола.

Яковенко избрали депутатом Верховной Рады в 2019 году по избирательному округу №52 (Донецкая область). На выборах он представлял партию «Батьківщина», но сейчас является внефракционным.