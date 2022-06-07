Суд Полоцкого района оштрафовал местную журналистку Тину Палынскую на 3 200 рублей

Суд Полоцкого района оштрафовал местную журналистку Тину Палынскую на 100 базовых величин за желто-синию ленточку на сумке, сообщила у себя в фейсбуке ее дочь Маргарита.

«Маме дали 100 базовых. По максимуму. Сумма шокировала даже милицию. Мама вела себя интеллигентно, доброжелательно, с уважением к суду. В эмиграцию мама не поедет. Денег в доме нет, дело в СК будет рассматриваться в течение месяца. Наверное, нужно собирать деньги на карточки», — написала дочь Палынской.

Как уточнила девушка «Медиазоне», журналистку признали виновной по статье о несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП).

Незадолго до суда сама Палынская уточнила, что дело, заведенное из-за ее поста в фейсбуке о патриархе Кирилле, «переведено в компетенцию УК, все будет решать лингвистическая экспертиза».

5 июня муж журналистки Александр Палынский сообщил о проходящем обыске. Позднее Тина Палынская на своей странице в фейсбуке рассказала, что после обыска у нее конфисковали компьютер и телефон. «Мне инкриминуют вчерашний пост с возможным выявлением всякого побочного, а во вторник — за этот же пост и за голубую и желтую ленты на сумке. Решили, что это флаг, хотя это ленты», — написала она.