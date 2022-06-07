«Зеркало»: силовики пришли с обыском в офис торговой сети «ОМА»

Силовики пришли с обыском в офис торговой сети «ОМА», сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на читателей.

Об обысках в головном офисе изданию анонимно сообщили два сотрудника компании — одному из них об этом рассказал курьер.

— Говорит, на головном офисе стоит много черных бусов. В них уже никого не было, силовики уже в офисе, как мы поняли. В магазине все спокойно, работаем, как обычно. Никто ничего не говорит, если бы не курьер, который приехал и нам про это сказал, то вообще тишина. Никто бы ничего и не знал. Видимо, еще одна компания попала в немилость, — передал сотрудник «Зеркалу».

Еще один работник «ОМА» рассказал изданию, что его коллеги, которые в это время должны находиться в здании, не выходят на связь. Он также заметил микроавтобусы без номеров возле офиса.

— Минимум три, — уточнил он. — На парковке — сотрудники в экипировке. У одного я видел большими буквами на плече надпись «КГБ». У нас восьмиэтажное здание, арендованное, но полностью занято ОМА. Внутри может быть много человек.

В середине мая крупный акционер — финско-литовская компания Kesko Senukai — вышла из состава акционеров торговой сети «ОМА» .

«Kesko Senukai безоговорочно солидарна с народом Украины с начала российской агрессии», — говорилось в заявлении компании.