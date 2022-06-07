Суд постановил закрыть процесс над россиянином, которого КГБ внес в «список террористов»

Гомельский областной суд постановил закрыть процесс над Андреем Поднебенным — россиянином с видом на жительство в Беларуси, которого КГБ внес в «террористический список». Это следует из расписания судебных заседаний на сайте Верховного суда.

Поднебенного обвиняют в создании и руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК), покушении на уничтожение чужого имущества опасным способом (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 218 УК) и актах терроризма (часть 1 и часть 2 статьи 289 УК).

Как писала прокуратура, в сентябре 2019 года россиянин проник на стройобъект в Гомеле и поджег технику. В ноябре 2021 года он проколол шины 39 троллейбусов в транспортном депо, утверждало ведомство. Кроме того, жителя Гомеля обвиняют в поджоге автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области.