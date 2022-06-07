В отношении троих фигурантов дела «Рабочага руху» прекращено уголовное преследование, теперь они в статусе свидетелей

Троих фигурантов дела «Рабочага руха» ознакомили с постановлением о прекращении уголовного дела по статье об измене государству (статья 356 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, это Дмитрий Елисеев и Светлана Зыль из Жлобина, а также Маргарита, фамилия которой «пока неизвестна». Теперь они проходят по делу в качестве свидетелей.

Светлану Зыль и Дмитрия Елисеева задержали 22 сентября 2021 года и поместили в гомельский СИЗО. 12 ноября Зыль и еще двух фигурантов дела отпустили, изменив меру пресечения на залог. 20 января 2022 года под залог перевели и Елисеева.

Правозащитники рассказали, что неделей ранее Дмитрия Елисеева вызвали в Следственный комитет, где он написал заявление о прекращении уголовного дела. Его оштрафовали на 30 базовых величин, но по какому делу — неизвестно. Аналогичная ситуация и у Светланы Зыль.

Также уточняется, что сейчас по делу «Рабочага руха» проходит 21 человек.

13 активистов инициативы по защите трудовых прав «Рабочы рух» задержали 22 сентября. Спустя неделю представитель КГБ Константин Бычек сказал в эфире телеканала ОНТ, что организация признана экстремистским формированием. Вскоре ее внесли в список причастных к экстремизму.

Как сообщал телеканал ОНТ, против 13 членов «Рабочага руха» возбудили уголовное дело за измену государству (статья 356 УК) и создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК).