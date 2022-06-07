Суд приговорил социологиню Татьяну Водолажскую к 2,5 годам химии

Суд Заводского района Минска приговорил социологиню и координаторку «Летучего университета» Татьяну Водолажскую к 2,5 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ровно такое наказание ей запросил гособвинитель.

4 августа 2021 года Татьяну Водолажскую задержали на 10 суток по уголовному делу после обыска в ее квартире. Тем же утром силовики пришли с обысками к философу и методологу Владимиру Мацкевичу, к бывшему руководителю EuroBelarus Владу Величко и к социологу и старшему аналитику «Центра европейской трансформации» Оксане Шелест.

С августа социологиня находилась под подпиской о невыезде, а в марте 2022 года подала в СК ходатайство с просьбой отпустить ее на лечение в Литву. 23 марта Водолажская пришла получить ответ на ходатайство, но в ведомстве ей вручили постановление о заключении под стражу. До суда социологиня находилась в СИЗО на Володарского.