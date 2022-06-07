ГУБОП задержал тиктокера с 58 тысячами подписчиков

ГУБОП сообщил в своем телеграм-канале о задержании тиктокера под ником lexmask, на аккаунт которого подписаны 57,7 тысяч человек.

На видео, опубликованном силовиками, молодой человек в маске и шапке представляется Алексеем Бондарем и говорит, что он ведет тикток-аккаунт, а также телеграм-канал.

Далее на записи он снимает шапку и маску и говорит, что подписан на «деструктивные каналы», а ранее ходил на митинги.

Силовики уточнили, что задержали тиктокера за то, что он «хайповал на военном конфликте», а затем «выяснилось, что и сам в августе 2020» участвовал в протестах. Также они написали, что специалисты дадут оценку «публичным высказываниям тиктокера, а также согласию выполнять указания байполицаев».