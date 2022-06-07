Суд в Гомеле приговорил к 8 месяцам колонии пенсионера, отправившего в районную газету письмо об изменениях в Конституцию

Суд Новобелицкого района Гомеля приговорил к 8 годам колонии 68-летнего жителя деревни Терюха и бывшего депутата сельсовета Николая Витикова, который написал в районную газету письмо об изменениях в Конституцию. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Александр Зинчук признал Витикова виновным в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК), пишут правозащитники. Изначально пенсионеру предъявили обвинение в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) за письмо, которое Витиков написал в газету «Маяк» по поводу изменений в Конституцию.

По версии обвинения, пенсионер пытался осуществить «покушение на распространение неточной, оскорбительной информации о деятельности госорганов и силовиков».

Витикова задержали и поместили в ИВС 14 января. 6 января дома у бывшего депутата сельсовета прошел обыск — в постановлении на обыск было написано, что Витиков «нелицеприятно высказался против Всебелорусского народного собрания».