ГУБОП утверждает, что провел обыск у пресс‑секретаря «Кибер‑Партизан», и опубликовал видео с разгромом квартиры

Телеграм-канал ГУБОПиК опубликовал видео с последствиями обыска, проведенного, как утверждает ведомство, в квартире пресс-секретаря хакерского объединения «Кибер-Партизаны» Юлианы Шеметовец.

Ролик оформлен в духе телепередачи «Квартирный вопрос». В нем показана квартира до обыска, а затем, после монтажной склейки, показаны его последствия: брошенные на пол вещи, опрокинутый монитор и вытянутые из шкафов выдвижные полки.

«Конечно же, Шеметовец Ю. отдает задания отморозкам на совершение терактов и оправдывает террористов для западной публики, попивая кофеёк за границей.

За боль и тревогу наших матерей и детей, эта мразь получит сполна, всё только начинается», — написало ведомство в своем канале.

Сама Шеметовец, выступающая в роли представительницы хакерской группы «Кибер-Партизаны», писала, что уже пять лет живет в Нью-Йорке.

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30 ноября верховный суд по заявлению Генеральной прокуратуры признал объединение «Супраціў», в который входит также группировка «Кибер-Партизаны», террористической организацией. Саму группировку, помимо этого, признали «экстремистским формированием».

Анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» в разное время брала на себя ответственность за взлом сайтов управделами президента, академии МВД и системы ЕРИП, публиковала данные сотрудников МВД и утверждала, что получила доступ к ведомственной базе с записями о 40 тысячах задержанных. 1 ноября группа также заявила о взломе базы данных беларуского Фонда социальной защиты населения, а также внутренней почтовой системы МВД.