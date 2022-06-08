Фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика приговорили к 6 годам колонии по обвинению в «создании экстремистского формирования»

Могилевский областной суд приговорил фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика к 6 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в «создании экстремистского формирования» (часть 1 статьи 361-1), сообщает «Радыё Свабода».

Андрея Кузнечика задержали 25 ноября в Минске силовики в штатском. На следующий день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным. Утверждалось, что в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды». На видео Кузнечик на камеру рассказывает, что с 2008 года работает редактором «Радыё Свабода», а с 2020 года также администрирует телеграм-канал и чат издания.

26 ноября и 6 декабря суд постановлял арестовать Андрея Кузнечика на 10 суток. После их окончания в середине декабря журналист не вышел на свободу. 23 декабря стало известно, что против него возбудили уголовное дело.

3 декабря суд признал соцсети «Радыё Свабода» «экстремистскими материалами», а 23 декабря МВД признало «экстремистским формированием» интернет-ресурсы издания.