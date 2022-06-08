«Зеркало»: погиб милиционер, пострадавший от пожара в Шкловском РОВД

Умер оперуполномоченный отделения уголовного розыска шкловского РОВД, который получил серьезные ожоги неделю назад во время пожара в здании, сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на источники в в шкловской больнице и местных жителей.

Как пишет «Зеркало», журналисты издания позвонили в дежурную службу райотдела, однако там им сообщили, что не могут подтвердить информацию. После этого под видом жителей Шклова журналисты набрали в дежурную службу УВД Могилевского облисполкома, где на вопрос о похоронах им сказали, что «уже все состоялось».

1 июня Следственный комитет сообщил, что 31 мая в одном из рабочих кабинетов Шкловского РОВД, где находились сотрудник милиции и доставленный туда для разбирательства могилевчанин, загорелось изъятое имущество, что привело к пожару в помещении. В результате мужчина погиб, а милиционера госпитализировали с 76% ожогов кожных покровов общей поверхности тела и термоингаляционной травмой.

Как пишет Минздрав, пациенту выполнили экстренную некротомию и готовят к транспортировке в Республиканский ожоговый центр.

По информации источников издания «Зеркало», вызванный на допрос мужчина при помощи бензина поджег себя вместе с 27-летним следователем Дмитрием Ходоренко.