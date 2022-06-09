Гродненского музыканта Павла Белянова задержали по уголовному делу об оскорблении Лукашенко

Гродненского музыканта Павла Белянова задержали по уголовному делу, сообщает провластный телеграм-канал «Обратная сторона». Ранее о задержании музыканта рассказал правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Белянова обвиняют по статье об оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК).

«В 2018 году нанес татуировку на задней части бедра в виде изображения президента Республики Беларусь. В 2009 на году я сделал надпись на предплечье с текстом "Лука, иди ты на хуй"», — говорит музыкант на опубликованном в телеграм-канале видео.