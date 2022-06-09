ГУБОП сообщает об уголовном деле против директора ООО «Биомедтехнологии»

ГУБОП сообщает об уголовном деле против 54-летнего директора ООО «Биомедтехнологии». По какой статье его задержали, не сообщается.

«Пока он заехал в ИВС по уголовному делу за сотрудничество с предателями из байпол. Байполицаям отписал, что готов на всё и начал ждать задание (напомним, последние были — устроить теракт на ж/д)», — написали в телеграм-канале ведомства.

Судя по информации из открытых источников, ООО «Биомедтехнологии» — медицинский центр в Минске. «Медиазона» позвонила по номеру медцентра, размещенному на его странице на сайте relax.bу. По словам администратора, «Биомедтехнологии» давно не работают с пациентами, а занимаются продажей медицинских наборов. По адресу организации, указанному на relax.by, сейчас находится центр «Грантимед» — в нем работают многие сотрудники «Биомедтехнологий», добавил администратор.

Обновлено 18:04. Добавлена информация об ООО «Биомедтехнологии».