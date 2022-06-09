Human Rights Watch опубликовала доклад об избиениях и изнасиловании мигрантов в Брузгах

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о жестоком обращении с мигрантами в лагере в Брузгах.

Как говорится в докладе, в марте-мае 2022 года правозащитники провели интервью с семью мигрантами в Беларуси и двумя в Западной Европе. Это были выходцы из Йемена, Ирака и Ирана; все семеро — мужчины.

23-летний курд из Ирака рассказал, что мигранты на складе в Брузгах, где их разместили беларуские силовики, спали на деревянных поддонах, в помещении было холодно и не было электричества. Бесплатно в лагере полагался только один прием пищи в день — печенье. «Содержавшиеся там люди и адвокат также сообщили, что пограничники и полиция насиловали и подвергали сексуальным домогательствам женщин и девочек», — утверждается в докладе.

Human Rights Watch сслылается такде на троих человек, рассказавших о побоях, изнасилованиях, вымогательстве, жестоком обращении и нападениях служебных собак в приграничной зоне и в Брузгах.

Один из интервьюируемых, который побывал в лагере, расссказал: «Они обращались с нами как с дерьмом. Мы получали еду один раз в день, и это было печенье. Всю остальную еду приходилось покупать по цене, в три раза превышающей рыночную, и нам приходилось платить 20 долларов за зарядку телефонов и 40 долларов за зарядку аккумуляторов. Если бы у тебя не было денег, ты бы не смог там выжить».

По его словам, принимать душ разрешалось только раз в неделю, в субботу для женщин и в воскресенье для мужчин, в большой импровизированной палатке за пределами складского помещения. Мужчина оставался в Брузгах с 18 ноября 2021 года по 18 марта 2022 года.

Польская активистка Оля Храновска описала случай сексуального насилия в Брузгах, которому подверглась одна из ее подзащитных, которой удалось выбраться в Польшу. По ее словам, 35-летнюю женщину из Ирака и ее 16-летнюю дочь беларуские пограничники отвели в подвал, где к несовершеннолетней девушке начали приставать. Мать спасла дочь, но двое пограничников изнасиловали ее; это был вагинальный и анальный секс по принуждению.

С 8 ноября 2021 года в окрестностях погранперехода «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе тысячи направляющих в Европу через Минск мигрантов собрались в обустроенном при помощи беларуских властей лагере. После многочисленных попыток прорыва границы с Польшей и Литвой их поселили в логистическом центре в помещении склада.

22 марта беларуские власти рассказали о закрытии центра и размещении оставшихся мигрантов в гостиницах и санаториях на время, пока они будут ждать эвакуационных рейсов.