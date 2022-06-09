Отец и сын Кузнечики, которые почти два года жили в посольстве Швеции, сбежали из Беларуси

Владислав и Виталий Кузнечики, которые почти два года жили в посольстве Швеции, сбежали из Беларуси. Интервью с отцом и сыном опубликовало «Зеркало».

По их словам, они попросили сотрудников посольства вывезти их на обследование в соседний город. 1 июня их отвезли в соседний город, откуда они «на разных автобусах и электричками» добрались до Витебской области. По словам Виталия, они ехали к границе в общественном транспорте. Сын был в маске, а отец перед этим отрастил бороду. Отутда они отправились к границе с Латвией, где перелезли забор.

В ближайшей крупной деревне они встретились с пограничниками, которым объяснили, что будут просить политическое убежище.

11 сентября Владислав Кузнечик записал с территории посольства Швеции видео, в котором рассказал, что боится преследования со стороны правоохранителей за участие в митинге в Витебске 6 сентября. По рассказу Кузнечика, на акции он «вытянул отца, которого били дубинками сотрудники ОМОН и к которому применили перцовый баллончик».

Позже стало известно, что против них возбуждено уголовное дело по статье о нападении на милиционера (статья 364 УК).