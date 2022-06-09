Суд арестовал тиктокера Алексея Бондаря и его жену на 10 суток

8 июня суд Фрунзенского района Минска арестовал тиктокера Алексея Бондаря под ником lexmask и его жену Маргариту на 10 суток, передает «"Вясна назірае"». По какой статье их осудили, неизвестно.

7 июня ГУБОП написал о задержании тиктокера за то, что он «хайповал на военном конфликте», а затем «выяснилось, что и сам в августе 2020» участвовал в протестах. Также они написали, что специалисты дадут оценку «публичным высказываниям тиктокера, а также согласию выполнять указания байполицаев». о задержании тиктокера.

О том, что задержана и его жена, силовики сообщили на следующий день. Причиной задержания девушки они назвали регистрацию в плане «Перамога».