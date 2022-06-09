Польский активист Марчин Миколаек просит политическое убежище в Беларуси, сообщает «Беларусь-1».

«На родине ему грозит до 5 лет за поддержку специальной военной операции России и жителей Донбасса», — рассказал ведущий. По какой статье открыто уголовное дело не уточняется.

31 мая Миколаек написал в сообщество «КПРФ Севастополь», что его допрос закончился и он «получил обвинения». В документах указано, что он подозревается по статье о публичном подстрекательстве к развязыванию войны (часть 3 статьи 117 УК Польши) и о публичном призыве к совершению преступления (статья 126а УК Польши).

Поводом послужили комментарии и сообщения пользователя в фейсбуке с 24 февраля по 4 марта, в которых он «поддержал Россию, Владимира Путина, российскую армию». Кроме того, он «оценил развязывание и ведение захватнической войны и насилие над украинским населением по причине национальной принадлежности».

В сюжете Миколаек рассказывает о том, что в его городе Свиднице висит «антироссийский билборд, на котором написано бандеровское приветствие "Слава Украине. Героям слава", и, что Польша — "признана самой русофобской страной"».

На выборах президента Польши в 2020 году Миколаек вписал кандидата Putin W. W. В марте 2022 года «Белрусинфо» писал о том, что польский активист «организовал восстановление кладбища красноармейцев», которое осквернили в марте. По информации канала, у него прошел обыск, был изъят ноутбук и телефон, а против него возбудили уголовное дело.