БАЖ: главреду «Ежедневника» Сергею Сацуку предъявили обвинения в разжигании вражды и превышении служебных полномочий

Главреду издания «Ежедневник» Сергею Сацуку предъявили новые обвинения: в разжигании вражды (статья 130 УК) и превышении служебных полномочий (статья 426 УК), сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

О новых обвинениях в отношении Сацука БАЖ рассказал его бывший сокамерник. Ранее БАЖ писала, что журналиста задержали по делу о получении взятки (часть 2 статьи 430 УК).

Главреда «Ежедневника» задержали 8 декабря 2021 года после допроса в Следственном комитете, в этот же день у него дома прошел обыск. Вместе с этим в Беларуси и за границей перестал открываться сайт издания.

В марте 2020 года у журналиста Сергея Сацука уже проходил обыск, самого его задержали. Тогда комитет Госконтроля отчитался о возбуждении против журналиста уголовного дела о получении взятки. Силовики утверждали, что Сацук принял взятку в размере 5 тысяч долларов «за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании "Анимед"».

В начале апреля 2020 года журналиста выпустили без предъявления обвинений